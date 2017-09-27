Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится за очки с «Байкал-Энергией»

В дальневосточной столице завершается первый этап розыгрыша Кубка России. Хабаровский «СКА-Нефтяник» наряду с красноярским «Енисеем» продолжает лидировать в группе «Восток». Сегодня «армейцы» проведут предпоследний матч на групповом этапе. Их соперником станет иркутская «Байкал-Энергия». Встреча пройдёт в арене «Ерофей» и начнётся в 19:00.

После четырёх проведённых игр подопечные Михаила Юрьева заработали десять очков. Они были победителями в трёх матчах и только с красноярским «Енисеем» разошлись миром. Нынешний соперник «армейцев» такими успехами похвастать не может: «Байкал-Энергия» сумела в четырёх встречах лишь однажды взять верх над соперником. Произошло это в игре с кемеровским «Кузбассом».

Обе команды перед нынешней встречей отдыхали два дня, поэтому к нынешнему матчу подошли со свежими силами. Сегодня на льду арены «Ерофей» пройдут ещё две игры: за победу поспорят «Кузбасс» и «Сибсельмаш», «Енисей» и «Россия-2».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на первом этапе состязания проходят по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в следующий круг соревнований. Сборная команда «Россия-2» принимает участие только в предварительных состязаниях.