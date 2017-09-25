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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/31112428/
25 сентября 2017, 9:07 | Хоккей: Хоккей с мячом | Вести Иркутск

«Байкал-Энергия» уступила новосибирскому «Сибсельмашу» со счётом 5:10

Причём первые полчаса иркутяне только пропускали.

Причём первые полчаса иркутяне только пропускали. Увеличить
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В играх Кубка России это уже третье поражение «Байкал-Энергии». Сейчас иркутяне пока что на последнем месте на востоке среди команд группы Б. Сегодня у хоккейной дружины день отдыха. А завтра им предстоит встреча с действующим чемпионом — «СКА-Нефтяником».
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