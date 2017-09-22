Хоккеисты «СКА-Нефтяника» разгромил «Кузбасс»

В своём первом матче предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом среди команды группы «Б» на льду арены «Ерофей» хабаровский «СКА-Нефтяник» разобрался с кемеровским «Кузбассом» — 11:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Правда, поначалу разгромом не пахло. По ходу первого тайма сибиряки даже вели в счёте, а на перерыв клубы ушли при результате всего лишь 3:2 в пользу хозяев.



Но во втором тайме действующие чемпионы страны и обладатели Кубка России включили все обороты и «апельсины» в сетку ворот соперника стали влетать один за другим.



Хет-триком в этом матче отметился обладатель «Золотого шлема» Максим Ишкельдин. Дубль на счету Александра Кима. Также отличились Артём Бондаренко, Олег Толстихин, Денис Лапшин, Алексей Ничков, Василий Грановский и Павел Рязанцев.



В первый день турнира на льду «Ерофея» состоялись ещё два матча. «Сибсельмаш» обыграл «Уральский трубник» — 7:5, а «Енисей» разгромил клуб «Байкал-Энергия» — 10:1.



Сегодня игровой день начнётся 11.00 встречей «Байкал-Энергия» — «Уральский трубник». В 15.00 сыграют «Енисей» и «Кузбасс».



«СКА-Нефтяник» в 19.00 будет экзаменовать сборную России-2.



СКА-Нефтяник — Кузбасс (Кемерово) — 11:3 (3:2)



21 сентября. Хабаровск, Арена «Ерофей». 2565 зрителей. Кубок России, 1-й этап, группа «Б».



Голы: 1:0 (17 мин.) М. Ишкельдин (Антипов), 1:1 (22) Борисенко (Стасенко), 1:2 (26) В. Швецов, 2:2 (32) А. Бондаренко (М. Ишкельдин — угловой), 3:2 (34) Толстихин (Потемин), 4:2 (46) М. Ишкельдин (Толстихин), 5:2 (56) Ничков (М. Ишкельдин), 5:3 (61) В. Швецов (Павенский), 6:3 (65) Лапшин, 7:3 (68) Грановский, 8:3 (69) М. Ишкельдин (Толстихин), 9:3 (71) Ким (М. Ишкельдин — угловой), 10:3 (80) Ким, 11:3 (83) Рязанцев.



Нереализованный пенальти: Рязанцев (СКА) на 50 мин. (мимо).



Угловые: 5 — 3.

Штрафное время: 20 — 30.



Главный. судья: Е. Тютюков (Горно-Алтайск).