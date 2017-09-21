В Хабаровске начинается розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом

В дальневосточной столице сегодня, 21 сентября, стартует борьба за Кубок России по хоккею с мячом. Первый этап хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» начнёт с матча против кемеровского «Кузбасса», сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Армейцы» сейчас являются обладателями Кубка России. Как писал агентство, в октябре прошлого года в решающей схватке за трофей на льду московского спорткомплекса «Крылатское» «СКА-Нефтяник» со счётом 7:1 разгромил красноярский «Енисей». Клуб стал чемпионом страны впервые за 70-летнюю историю своего существования. Хоккеистов наградил 19 сентября губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, отметив, что этой победы местные жители ждали всю жизнь. Также «армейцы» получили награды от имени федерации по хоккею с мячом России за лучшие показатели и памятный кубок в честь завоёванной победы в чемпионате.

«Кузбасс» стабильно входит в число сильнейших команд страны по хоккею с мячом, неоднократно становился финалистом Кубка России. В Высшей лиге чемпионата страны клуб выступает с сезона 1955−56, за исключением сезона 1985−86. «Кузбасс» был обладателем заветного трофея в сезонах 2000/01, 2002/03, 2006/07.

Матч пройдёт на льду арены «Ерофей». Встреча «СКА-Нефтяника» и «Кузбасса» начнётся в 19:00 по хабаровскому времени.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что кубок России проведут в два этапа: сначала пройдут предварительные соревнования, а затем финальные. На первом этапе состязания будут идти по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, сыграют в финальных матчах. Сборная команда «Россия-2» принимает участие только в предварительных состязаниях. Финальную часть проведут с 27 по 29 октября. Место для соревнований определят на конкурсной основе.