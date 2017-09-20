Завтра в Хабаровске стартует Кубок России по бенди
Турнир пройдёт в арене «Ерофей» с 21 по 28 сентября.
21 сентября под крышей арены «Ерофей» стартует предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом среди команд группы «Б», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В турнире примут участие шесть команд Суперлиги — «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Енисей», «Уральский трубник», «Кузбасс», «Сибсельмаш» и второй состав сборной России. По итогам соревнований дуэт лучших команд выйдет в финал.
Напомним, что в 2014 году на льду «Ерофея» уже проводились матчи Кубка России. Причём не только предварительного этапа, но и финального. Именно «СКА-Нефтяник» стал тогда обладателем почётного трофея.
В новый сезон хабаровский СКА вступает абсолютно сильнейшим клубом страны. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в сезоне 2016/17 армейцы выиграли все трофеи российского бенди — стали обладателями Кубка страны и Суперкубка, а на «десерт» завоевали долгожданное «золото».
Торжественное награждение наших спортсменов медалями состоялось вчера в хабаровском Городском дворце культуры (ГДК). Агентство показывало мероприятие онлайн.
Календарь игр Кубка России
21 сентября
11.00 «Сибсельмаш» — «Уральский трубник»
15.00 «Енисей» — «Байкал-Энергия»
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс».
22 сентября
11.00 «Байкал-Энергия» — «Уральский трубник»
15.00 «Кузбасс» — «Енисей»
19.00 «СКА-Нефтяник» — Россия-2.
23 сентября
10.00 «Уральский трубник» — «Кузбасс»
14.00 «Сибсельмаш» — Россия-2
18.00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей».
24 сентября
10.00 «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш»
14.00 «Кузбасс» — Россия-2
18.00 «СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник».
26 сентября
10.30 «Сибсельмаш» — «Енисей»
14.00 «Кузбасс» — «Байкал-Энергия»
17.30 Россия-2 — «Уральский трубник».
27 сентября
11.00 «Кузбасс» — «Сибсельмаш»
15.00 «Енисей» — Россия-2«
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия».
28 сентября
11.00 «Байкал-Энергия» — Россия-2
15.00 «Уральский трубник» — «Енисей»
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш».
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