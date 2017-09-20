Завтра в Хабаровске стартует Кубок России по бенди

21 сентября под крышей арены «Ерофей» стартует предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом среди команд группы «Б», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В турнире примут участие шесть команд Суперлиги — «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Енисей», «Уральский трубник», «Кузбасс», «Сибсельмаш» и второй состав сборной России. По итогам соревнований дуэт лучших команд выйдет в финал.



Напомним, что в 2014 году на льду «Ерофея» уже проводились матчи Кубка России. Причём не только предварительного этапа, но и финального. Именно «СКА-Нефтяник» стал тогда обладателем почётного трофея.



В новый сезон хабаровский СКА вступает абсолютно сильнейшим клубом страны. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в сезоне 2016/17 армейцы выиграли все трофеи российского бенди — стали обладателями Кубка страны и Суперкубка, а на «десерт» завоевали долгожданное «золото».

Торжественное награждение наших спортсменов медалями состоялось вчера в хабаровском Городском дворце культуры (ГДК). Агентство показывало мероприятие онлайн.



Календарь игр Кубка России

21 сентября

11.00 «Сибсельмаш» — «Уральский трубник»

15.00 «Енисей» — «Байкал-Энергия»

19.00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс».

22 сентября

11.00 «Байкал-Энергия» — «Уральский трубник»

15.00 «Кузбасс» — «Енисей»

19.00 «СКА-Нефтяник» — Россия-2.

23 сентября

10.00 «Уральский трубник» — «Кузбасс»

14.00 «Сибсельмаш» — Россия-2

18.00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей».

24 сентября

10.00 «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш»

14.00 «Кузбасс» — Россия-2

18.00 «СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник».

26 сентября

10.30 «Сибсельмаш» — «Енисей»

14.00 «Кузбасс» — «Байкал-Энергия»

17.30 Россия-2 — «Уральский трубник».

27 сентября

11.00 «Кузбасс» — «Сибсельмаш»

15.00 «Енисей» — Россия-2«

19.00 «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия».

28 сентября

11.00 «Байкал-Энергия» — Россия-2

15.00 «Уральский трубник» — «Енисей»

19.00 «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш».