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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/31061721/
20 сентября 2017, 8:02 | Хоккей: Хоккей с мячом | Хабаровский край сегодня

Завтра в Хабаровске стартует Кубок России по бенди

Турнир пройдёт в арене «Ерофей» с 21 по 28 сентября.

21 сентября под крышей арены «Ерофей» стартует предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом среди команд группы «Б», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В турнире примут участие шесть команд Суперлиги — «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Енисей», «Уральский трубник», «Кузбасс», «Сибсельмаш» и второй состав сборной России. По итогам соревнований дуэт лучших команд выйдет в финал.

Напомним, что в 2014 году на льду «Ерофея» уже проводились матчи Кубка России. Причём не только предварительного этапа, но и финального. Именно «СКА-Нефтяник» стал тогда обладателем почётного трофея.

В новый сезон хабаровский СКА вступает абсолютно сильнейшим клубом страны. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в сезоне 2016/17 армейцы выиграли все трофеи российского бенди — стали обладателями Кубка страны и Суперкубка, а на «десерт» завоевали долгожданное «золото».

Торжественное награждение наших спортсменов медалями состоялось вчера в хабаровском Городском дворце культуры (ГДК). Агентство показывало мероприятие онлайн.

Календарь игр Кубка России
21 сентября

11.00 «Сибсельмаш» — «Уральский трубник»
15.00 «Енисей» — «Байкал-Энергия»
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс».

22 сентября

11.00 «Байкал-Энергия» — «Уральский трубник»
15.00 «Кузбасс» — «Енисей»
19.00 «СКА-Нефтяник» — Россия-2.

23 сентября

10.00 «Уральский трубник» — «Кузбасс»
14.00 «Сибсельмаш» — Россия-2
18.00 «СКА-Нефтяник» — «Енисей».

24 сентября

10.00 «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш»
14.00 «Кузбасс» — Россия-2
18.00 «СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник».

26 сентября

10.30 «Сибсельмаш» — «Енисей»
14.00 «Кузбасс» — «Байкал-Энергия»
17.30 Россия-2 — «Уральский трубник».

27 сентября

11.00 «Кузбасс» — «Сибсельмаш»
15.00 «Енисей» — Россия-2«
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия».

28 сентября

11.00 «Байкал-Энергия» — Россия-2
15.00 «Уральский трубник» — «Енисей»
19.00 «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш».
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