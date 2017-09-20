Игроки «СКА-Нефтяника» получили медали за победу в чемпионате России

Игроки хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», её тренеры и административный состав получили медали чемпионов России. Церемония вручения в преддверии нового игрового сезона состоялась во вторник, 19 сентября, в Городском дворце культуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приветственные слова хоккеистам адресовали ветераны спорта, а также коллега хоккеистов по Клубу армии — генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов. Медали за победу в чемпионате России спортсменам вручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Такой победы мы ждали, можно сказать, всю жизнь. Чтобы завоевать не просто золото, а чтобы также завоевать Кубок и Суперкубок России — такого не было никогда. Это, конечно, большая победа, ваша победа, которая, как мы знаем, далась вам непросто. Это и гордость для всего Хабаровского края. В крае сегодня три команды, которые играют в высших дивизионах — это хоккей с мячом, хоккей с шайбой и футбол. Нет ни одного региона на Дальнем Востоке, который бы имел такой же результат. Вы делаете большое дело — завоёвываете титулы, показывая, что нормальные люди, проживающие в Хабаровскому крае, могут быть чемпионами. И наша молодёжь учится, равняясь на вас», — отметил он.

Также «армейцы» получили награды от имени федерации по хоккею с мячом России за лучшие показатели и памятный кубок в честь завоёванной победы в чемпионате.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», игроки «СКА-Нефтяника» по итогам прошлого сезона стали чемпионами России впервые за 70-летнюю историю существования клуба. На пути к чемпионству «армейцы» являлись абсолютными лидерами турнирной таблицы. Они сыграли 20 игр в первом этапе кругового турнира, проиграв лишь одну встречу и ещё в одной разойдясь ничьей. Во втором этапе подопечные Михаила Юрьева выиграли восемь из восьми матчей.

За этим последовал плей-офф. В «финал четырёх» вышли «кабаны» и их вчерашние противники, а также «Водник» и «Енисей». Чемпионы России прошлого года в жёсткой борьбе проиграли «СКА-Нефтянику» и были вынуждены бороться за бронзу с архангелогородцами, которые, в свою очередь, не дошли до финальной схватки, потерпев поражение от «Байкал-Энергии». В итоге третье место досталось хоккеистам из Красноярска.

Кроме того, в сезоне 2016−2017 годов «СКА-Нефтяник» одержал победы в борьбе за Кубок и Суперкубок России по хоккею с мячом, поставив тем самым рекорд по числу завоёванных трофеев среди команд Суперлиги.

В ближайшие дни «армейцы» снова вступят в борьбу за Кубок России. В Хабаровске с 21 по 28 сентября пройдёт первый этап розыгрыша. «СКА-Нефтяник» начнёт турнир со встречи с кемеровским «Кузбассом».