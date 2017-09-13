Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» вернулся в российскую Суперлигу
«Зоркий» из Красногорска,
из-за проблем с финансированием сначала покинувший Суперлигу, а затем ставший банкротом, был допущен к выступлению в Суперлиге сезона 2017/18 благодаря финансовым гарантиям нового главы городского округа Красногорск Радия Хабирова, ставшего президентом клуба.
«Зоркий» является трёхкратным чемпионом страны, по одному разу выиграв чемпионаты СССР (1979), СНГ и России (1993). Медали команда в предыдущий раз завоёвывала в 2014-м, заняв в чемпионате третье место. В 2013-м «Зоркий» финишировал вторым.
«Предварительно мы изучили результаты общественного мнения, встретились с ветеранами спорта и определили баланс применительно к хоккею между спортом профессиональном и
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