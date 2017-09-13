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13 сентября 2017, 21:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» вернулся в российскую Суперлигу

«Зоркий» из Красногорска, из-за проблем с финансированием сначала покинувший Суперлигу, а затем ставший банкротом, был допущен к выступлению в Суперлиге сезона 2017/18 благодаря финансовым гарантиям нового главы городского округа Красногорск Радия Хабирова, ставшего президентом клуба.

«Зоркий» является трёхкратным чемпионом страны, по одному разу выиграв чемпионаты СССР (1979), СНГ и России (1993). Медали команда в предыдущий раз завоёвывала в 2014-м, заняв в чемпионате третье место. В 2013-м «Зоркий» финишировал вторым.

«Предварительно мы изучили результаты общественного мнения, встретились с ветеранами спорта и определили баланс применительно к хоккею между спортом профессиональном и детско-юношеским. Последнее особенно важно. Кто-то скажет, что ради экономии порой имеет смысл ограничиться приглашением игроков среднего звена. Но ведь начинающие спортсмены всегда равняются на кумиров, титулованных мастеров, и с этой точки зрения их приглашение переоценить невозможно. В итоге было решено создать новый спортивный клуб “Зоркий”, в который вошли одноименная хоккейная и футбольная команды», — рассказал Хабиров по поводу спасения «Зоркого» в интервью «Российской газете».
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«СКА-Нефтяник» сыграет с «Сандвикеном» на Кубке мира по хоккею с мячом 2017 года

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Чемпион России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» получил в соперники шведский «Сандвикен» на групповой стадии Кубка мира 2017 года, который пройдет в Сандвикене (Швеция) в октябре, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
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