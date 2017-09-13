Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» вернулся в российскую Суперлигу

«Зоркий» является трёхкратным чемпионом страны, по одному разу выиграв чемпионаты СССР (1979), СНГ и России (1993). Медали команда в предыдущий раз завоёвывала в 2014-м, заняв в чемпионате третье место. В 2013-м «Зоркий» финишировал вторым.



«Предварительно мы изучили результаты общественного мнения, встретились с ветеранами спорта и определили баланс применительно к хоккею между спортом профессиональном и детско-юношеским. Последнее особенно важно. Кто-то скажет, что ради экономии порой имеет смысл ограничиться приглашением игроков среднего звена. Но ведь начинающие спортсмены всегда равняются на кумиров, титулованных мастеров, и с этой точки зрения их приглашение переоценить невозможно. В итоге было решено создать новый спортивный клуб “Зоркий”, в который вошли одноименная хоккейная и футбольная команды», — рассказал Хабиров по поводу спасения «Зоркого» в интервью «Российской газете».