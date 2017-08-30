«СКА-Нефтяник» сыграет с «Сандвикеном» на Кубке мира по хоккею с мячом 2017 года

От России на Кубке мира выступят «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), а также получивший специальное приглашение (wild card) «Уральский Трубник» (Первоуральск). Швецию представят 10 команд: 8 участников плей-офф, а также два обладателя wild-card — «Ветланда» и «Сириус», Финляндию и Норвегию — «Вейтеря» и «Стабек» соответственно.

Состав групп выглядит следующим образом:

группа А: «Эдсбюн», «Ветланда», «Вестерос» (все — Швеция), «Байкал-Энергия»,

группа В: «Стабек» (Норвегия), «Вилла», «Хаммарбю» (оба — Швеция), «Енисей»,

группа С: «Вейтеря» (Финляндия), «Бруберг», «Боллнес» (оба — Швеция), «Уральский Трубник»,

группа D: «Сандвикен», «Венерсборг», «Сириус» (все — Швеция), «СКА-Нефтяник».

Откроется турнир матчем «Эдсбюна» и «Ветланды» 12 октября, четвертьфиналы будут сыграны 14 октября, обладатель Кубка мира определится 15 октября. Действующим обладателем Кубка мира является «Вестерос».