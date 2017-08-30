«СКА-Нефтяник» сыграет с «Сандвикеном» на Кубке мира по хоккею с мячом 2017 года
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Чемпион России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» получил в соперники шведский «Сандвикен» на групповой стадии Кубка мира 2017 года, который пройдет в Сандвикене (Швеция) в октябре, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
От России на Кубке мира выступят «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), а также получивший специальное приглашение (wild card) «Уральский Трубник» (Первоуральск). Швецию представят 10 команд: 8 участников
Состав групп выглядит следующим образом:
группа А: «Эдсбюн», «Ветланда», «Вестерос» (все — Швеция), «Байкал-Энергия»,
группа В: «Стабек» (Норвегия), «Вилла», «Хаммарбю» (оба — Швеция), «Енисей»,
группа С: «Вейтеря» (Финляндия), «Бруберг», «Боллнес» (оба — Швеция), «Уральский Трубник»,
группа D: «Сандвикен», «Венерсборг», «Сириус» (все — Швеция), «СКА-Нефтяник».
Откроется турнир матчем «Эдсбюна» и «Ветланды» 12 октября, четвертьфиналы будут сыграны 14 октября, обладатель Кубка мира определится 15 октября. Действующим обладателем Кубка мира является «Вестерос».
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