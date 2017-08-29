«Водник» не примет участия в Кубке мира по хоккею с мячом

Ранее организаторы Кубка мира объявили о начале заявочной кампании. Взнос за участие, включающий аккредитацию для 25 членов клуба, составляет 35 тыс. шведских крон (около €3600 или 240 тыс. рублей). 19 июля руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало и направило в офис турнира заявочные письма с просьбой прислать регламент Кубка мира, условия участия и форму заявки. 8 августа «Водник» получил ответ из Международной федерации хоккея с мячом (ФИБ), согласно которому команды-участники Кубка мира должны оплатить дополнительный стартовый взнос, обозначенный ФИБ, в размере $20 тыс.

«Изначально мы намеревались принять участие в розыгрыше Кубка мира и дважды запрашивали регламент соревнований у организаторов, но так его и не получили, — сказал начальник “Водника” Дмитрий Минин. — Кроме того, нам было предложено помимо обычного взноса в 35 тыс. шведских крон для участников турнира, дополнительно заплатить $20 тыс. в международную федерацию хоккея с мячом. Мы решили, что клуб лучше направит эти деньги на развитие детско-юношеского хоккея в Архангельской области, а наша команда поедет в Швецию на другой представительный турнир».

Вместо Кубка мира «Водник» сыграет на другом турнире — ExTe Cupen, который пройдет в шведском городе Юсдаль с 19 по 21 октября.

Кубок мира будет разыгран в шведском Сандвикене на льду «Йоранссон-Арены» с 12 по 15 октября. «Водник» выигрывал турнир дважды (2003, 2004).