Свердловские власти хотят построить ледовый каток для развития хоккея с мячом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника о строительстве в регионе крытого ледового катка для развития хоккея с мячом. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики региона.

«По словам Скрынника, в рамках выполнения поручений президента РФ о развитии “русского хоккея” в 10 регионах России предполагается строительство крытых арен. Он обратился к врио губернатора оказать содействие в реализации данного проекта в Свердловской области, так как решение на федеральном уровне о поддержке строительства таких центров есть, теперь необходима поддержка на уровне области и муниципалитета. Евгений Куйвашев инициативу поддержал», — отметили в департаменте.

Куйвашев отметил важность строительства катка для развития хоккея с мячом в Первоуральске, где на протяжении 80 лет воспитываются талантливые хоккеисты, а в городе базируется команда «Уральский трубник», которая в этом году отметила 80-летний юбилей.