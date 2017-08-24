Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском Венерсборге
ТАСС, 24 августа. Шведский Венерсборг может принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который был перенесен из Иркутска. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
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В понедельник ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал». В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году, тогда победителем турнира стала сборная России.
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин — группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.
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