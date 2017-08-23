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23 августа 2017, 13:27 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

ФХМР во время визита в Китай обсудит программу по обучению местных тренеров и игроков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) во время рабочего визита в Китай обсудит разработку программы по обучению тренеров и игроков из Китая в Хабаровске на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры. Об этом сообщает пресс-служба ФХМР.

С 3 по 10 сентября делегация Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР посетит Китай с рабочим визитом, в рамках которого намечен ряд встреч и переговоров по вопросу развития и продвижения хоккея с мячом в Китае, а также совместного сотрудничества федераций двух стран. В Харбине делегация встретится с губернатором провинции Хэйлунцзян, а также организаторами чемпионата мира 2018 года в группе B, который пройдет в Харбине и Хабаровске. Кроме того, запланированы переговоры с представителями оргкомитета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Кроме того, предложение по совместному сотрудничеству озвучит и член исполкома Федерации хоккея с мячом России, президент Федерации хоккея с мячом Кемеровской области Андрей Сельский, который войдет в состав делегации вместе с президентом FIB Борисом Скрынником, вице-президентом FIB Вадимом Гришпуном и членом технического комитета FIB Сергеем Мяусом. Отмечается, что уже в ближайшем будущем Кемерово может принять международный специализированный тренерский семинар, а также различные соревнования с участием российских и китайских команд.
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