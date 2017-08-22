Хабаровскому «СКА-Нефтянику» вернули исторические цвета
В новом сезоне «армейцы» будут играть дома в
красно-чёрной форме.
Игроки хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в новом сезоне будут играть в обновлённой форме — после многолетнего перерыва «армейцам» вернули классических
Как сообщает
В год 70-летия клуба его руководители решили вернуть команде её исторические цвета. Теперь в
Увидеть новый дизайн игровой формы «СКА-Нефтяника» болельщики смогут уже на предстоящих кубковых матчах, которые пройдут в Хабаровске. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первым соперником «армейцев» на предварительном этапе турнира станет кемеровский «Кузбасс».
Агентство также сообщало, что готовиться к Кубку России и к Кубку мира «армейцы» будут в Швеции. В Фалуне они проведут ряд контрольных тренировочных матчей с командами Элитсерии: 27 августа с «Сандвикеном», а 2 сентября с «Эдсбюном».
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