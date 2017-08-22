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22 августа 2017, 8:39 | Хоккей: Хоккей с мячом | Восток Медиа

Хабаровскому «СКА-Нефтянику» вернули исторические цвета

В новом сезоне «армейцы» будут играть дома в красно-чёрной форме.

Игроки хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в новом сезоне будут играть в обновлённой форме — после многолетнего перерыва «армейцам» вернули классических красно-чёрные цвета.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», на протяжении многих лет с момента своего основания команда, как правило, выходила на матчи в красных свитерах и чёрных бриджах. Традицию прервали после того, как в 1999 году титульным спонсором клуба стал Хабаровский нефтеперерабатывающий завод.

В год 70-летия клуба его руководители решили вернуть команде её исторические цвета. Теперь в красно-чёрных тонах «армейцы» будут выступать во время домашних матчей. Свитера для выездных встреч останутся жёлтыми. Последний раз «СКА-Нефтяник» меня форму перед началом 2015−2016 годов. Домашний комплект формы тогда стал чёрно-красным, без жёлтых элементов, а выездная форма — жёлто-красной. Герб Хабаровского края, занимавший центральное место, заменило название команды. Изменился и фирменный шрифт — клуб взял на вооружении начертание, которое использовал в конце 80-х годов.

Увидеть новый дизайн игровой формы «СКА-Нефтяника» болельщики смогут уже на предстоящих кубковых матчах, которые пройдут в Хабаровске. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первым соперником «армейцев» на предварительном этапе турнира станет кемеровский «Кузбасс».

Агентство также сообщало, что готовиться к Кубку России и к Кубку мира «армейцы» будут в Швеции. В Фалуне они проведут ряд контрольных тренировочных матчей с командами Элитсерии: 27 августа с «Сандвикеном», а 2 сентября с «Эдсбюном».
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