Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт чемпионат России на выезде

Комитет по проведению соревнований федерации хоккея с мячом утвердил календарь игр первого этапа чемпионата России среди команд Суперлиги сезона 2017−2018 годов. Он стартует 2 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведёт первый матч на выезде — в Кирове «армейцы» сыграют с местной «Родиной».

Помимо хабаровской и кировской команд 2 ноября сыграют нижегородский «Старт» и иркутская «Байкал-Энергия». Первую домашнюю встречу подопечные Михаила Юрьева проведут 11 сентября. Соперником «армейцев» станет ульяновская «Волга».

В чемпионате примут участие 14 команд — к клубам Суперлиги вновь присоединились красногорский «Зоркий» и сыктывкарский «Строитель». Участники проведут двухкруговой регулярный турнир, по итогам которого восемь лучших продолжат борьбу за звание чемпиона в серии плей-офф.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что увидеть «СКА-Нефтяник» болельщики смогут раньше — в дальневосточной столице с 21 по 28 сентября пройдёт первый этап розыгрыша Кубка России для участников группы «Восток». «Армейцы» начнут его со встречи с кемеровским «Кузбассом». Состязания будут идти по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, сыграют в финальных матчах, место проведения которых ещё не определяли.