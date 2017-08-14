«Водник» может не поехать на КМ по хоккею с мячом в связи с платой за участие
Хоккейный клуб «Водник» из Архангельска, чемпион России по хоккею с мячом в 1996—2000 и 2002−2005 годах, может не поехать на Кубок мира в Швеции, который пройдёт с 12 по 15 октября, в связи с финансовыми вопросами.
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Об этом сообщает «Правда Севера».
Международная федерация хоккея с мячом сообщила, что для участия в Кубке мира нужно внести плату за 25 членов клуба на сумму 240 тыс. рублей и дополнительно заплатить 1 млн 200 тыс. рублей стартового взноса. Кроме того, клубу придётся самостоятельно организовать и оплатить проживание спортсменов.
Это связано с изменениями в регламенте — теперь участие в Кубке мира бесплатно только для четырёх лучших клубов Швеции и трёх лучших команд России, а «Водник» в прошлом сезоне финишировал четвёртым.
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