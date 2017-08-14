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14 августа 2017, 17:44 | Хоккей: Хоккей с мячом | Советский спорт

«Водник» может пропустить Кубок мира из-за финансовых проблем

Как сообщает ТАСС, архангельский «Водник» может пропустить Кубок мира по финансовым причинам.

«Много лет четыре лучшие команды чемпионата участвовали без финансовых взносов, но в этом году было принято решение, что только три лучшие команды примут участие без финансовых затрат, а остальные будут платить стартовые взносы.

Будем рассматривать и другие турниры в Швеции, поэтому не исключено, что мы можем поехать и на другой турнир взамен Кубка мира в связи с этими изменениями. Думаю, что решение примем на следующей неделе.

Мы получили ответ от федерации, что появился новый взнос и в очередной раз изменились условия. Нам нужно посоветоваться с тренерским штабом. Мы бы очень хотели участвовать в этом турнире — это хороший опыт и для команды, и сам турнир представляет огромный интерес. Но нужно понимать, что это очень серьезные изменения в условиях, — заявил начальник клуба Дмитрий Минин.

Напомним, Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября.
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