Хоккей с мячом включили в программу Универсиады-2019 в Красноярске

Международная федерация студенческого спорта (FISU) признала хоккей с мячом официальным видом спорта. Об этом сообщили в Федерации хоккея с мячом.

В офис Федерации уже поступило документальное подтверждение. Решено, что хоккей с мячом будет представлен на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

К слову, уже в декабре 2017 года в Китае состоится международный турнир по хоккею с мячом с участием студенческих команд высших учебных заведений Китая и России. В ближайшее время будет опубликован состав студенческой сборной России, созданной на базе молодежной команды.

В предварительный список кандидатов сборной попали четыре игрока красноярского «Енисея»: Павел Плешивцев, Вадим Русин, Семён Чупин и Александр Баздырев.