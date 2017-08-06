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6 августа 2017, 9:55 | Хоккей: Хоккей с мячом | АиФ Красноярск

Хоккей с мячом включили в программу Универсиады-2019 в Красноярске

В предварительный список кандидатов сборной попали четыре воспитанника «Енисея».

Международная федерация студенческого спорта (FISU) признала хоккей с мячом официальным видом спорта. Об этом сообщили в Федерации хоккея с мячом.

В офис Федерации уже поступило документальное подтверждение. Решено, что хоккей с мячом будет представлен на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

К слову, уже в декабре 2017 года в Китае состоится международный турнир по хоккею с мячом с участием студенческих команд высших учебных заведений Китая и России. В ближайшее время будет опубликован состав студенческой сборной России, созданной на базе молодежной команды.

В предварительный список кандидатов сборной попали четыре игрока красноярского «Енисея»: Павел Плешивцев, Вадим Русин, Семён Чупин и Александр Баздырев.
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FISU признала хоккей с мячом видом спорта

FISU признала хоккей с мячом видом спорта

ТАСС, 3 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально признала хоккей с мячом видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
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