FISU признала хоккей с мячом видом спорта
ТАСС, 3 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально признала хоккей с мячом видом спорта. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
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Сообщается, что документальное подтверждение уже отправлено в офис Международной федерации бенди (FIB).
Хоккей с мячом включен в программу Всемирной зимней Универсиады, которая в 2019 году пройдет в Красноярске.
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