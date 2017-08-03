Хоккейный «Зоркий» добавил на эмблему футбольный мяч
В гостях у «СЭ» побывали лидеры молодежной сборной России Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые на прошлой неделе они принесли нашей команде первую за 28 лет победу на чемпионате мира среди девушек U19.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
чВ начале июля эмблема уже претерпела ряд изменений, а новым решением стало добавить на нее футбольный мяч вместо мяча для бенди.
Возможно, связано это с тем, что с этого сезона в Красногорске появился одноименный футбольный клуб, выступающий в ПФЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter