Хоккейный «Зоркий» добавил на эмблему футбольный мяч

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чВ начале июля эмблема уже претерпела ряд изменений, а новым решением стало добавить на нее футбольный мяч вместо мяча для бенди.

Возможно, связано это с тем, что с этого сезона в Красногорске появился одноименный футбольный клуб, выступающий в ПФЛ.