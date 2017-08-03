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3 августа 2017, 15:50 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Хоккейный «Зоркий» добавил на эмблему футбольный мяч

В гостях у «СЭ» побывали лидеры молодежной сборной России Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые на прошлой неделе они принесли нашей команде первую за 28 лет победу на чемпионате мира среди девушек U19.

Руководство Зоркого приняло решение изменить логотип клуба. Увеличить
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чВ начале июля эмблема уже претерпела ряд изменений, а новым решением стало добавить на нее футбольный мяч вместо мяча для бенди.

Возможно, связано это с тем, что с этого сезона в Красногорске появился одноименный футбольный клуб, выступающий в ПФЛ.

Пресс-служба хоккейного клуба отмечает, что логотип изменен «по просьбам болельщиков». Ранее стало известно, что «Зоркий» с нового сезона снова будет выступать в суперлиге.
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