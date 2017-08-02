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2 августа 2017, 15:49 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Пятикратный чемпион мира по бенди Сергей Обухов вернулся в казанское «Динамо»

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Обухов подписал контракт с казанским «Динамо», сообщается на официальном сайте татарстанской команды.

Игрок на днях прибудет в расположение казанского клуба, с которым 7 августа отправится на учебно-тренировочный сбор в Зеленодольск.

С 2010 по 2012 год Обухов уже выступал за казанское «Динамо», был капитаном команды. Он привел «бело-голубых» к исторической победе в чемпионате России в сезоне-2010/11 и помог выиграть Кубок мира-2010, забив решающий гол в финале.

Последние пять сезонов 43-летний Обухов защищал цвета кировской «Родины». Ранее он также выступал за алма-атинское и московское «Динамо», архангельский «Водник» и шведский «Фалун». В составе сборной России Обухов завоевал золото на чемпионатах мира в 1999, 2001, 2006, 2007, 2008 годах.
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