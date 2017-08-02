Пятикратный чемпион мира по бенди Сергей Обухов вернулся в казанское «Динамо»
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Обухов подписал контракт с казанским «Динамо», сообщается на официальном сайте татарстанской команды.
Игрок на днях прибудет в расположение казанского клуба, с которым 7 августа отправится на
С 2010 по 2012 год Обухов уже выступал за казанское «Динамо», был капитаном команды. Он привел «бело-голубых» к исторической победе в чемпионате России в сезоне-2010/11 и помог выиграть Кубок мира-2010, забив решающий гол в финале.
Последние пять сезонов 43-летний Обухов защищал цвета кировской «Родины». Ранее он также выступал за
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