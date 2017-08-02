Пятикратный чемпион мира по бенди Сергей Обухов вернулся в казанское «Динамо»

Игрок на днях прибудет в расположение казанского клуба, с которым 7 августа отправится на учебно-тренировочный сбор в Зеленодольск.

С 2010 по 2012 год Обухов уже выступал за казанское «Динамо», был капитаном команды. Он привел «бело-голубых» к исторической победе в чемпионате России в сезоне-2010/11 и помог выиграть Кубок мира-2010, забив решающий гол в финале.