Швеция не отпускает хабаровский «СКА-Нефтяник»

Через неделю после возвращения с базового сбора в Фалуне хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь отправятся в Швецию. Там «армейцы» проведут ряд контрольных тренировочных матчей с командами Элитсерии.

Как сообщает пресс-служба клуба, подобные коррективы в график подготовки команды внесли для более тщательной подготовки к играм первого этапа розыгрыша Кубка России, которые пройдут в Хабаровске с 21 по 28 сентября. Также «армейцы» вернутся в Швецию из-за того, что у подопечных Михаила Юрьева нет достойных спарринг-партнёров.

В августе местом тренировочного сбора станет «Йоранссон-арена» в Сандвикене. По предварительной договорённости, соперниками хабаровчан выступят местный «Сандвикен», действующий чемпион Швеции — «Эдсбюн», а так же «Бруберг» из Седерхамна.

В Сандвикене в октябре этого года пройдёт традиционный розыгрыш Кубка мира. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», попечительский совет «СКА-нефтяника» поставил перед командой задачу. Пройти как можно дальше в этом турнире, а главный тренер «армейцев» намерен выиграть эти соревнования и завевать трофей.