Швеция не отпускает хабаровский «СКА-Нефтяник»
Команда проведёт ещё один сбор на земле викингов.
Через неделю после возвращения с базового сбора в Фалуне хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь отправятся в Швецию. Там «армейцы» проведут ряд контрольных тренировочных матчей с командами Элитсерии.
Как сообщает
В августе местом тренировочного сбора станет «Йоранссон-арена» в Сандвикене. По предварительной договорённости, соперниками хабаровчан выступят местный «Сандвикен», действующий чемпион Швеции — «Эдсбюн», а так же «Бруберг» из Седерхамна.
В Сандвикене в октябре этого года пройдёт традиционный розыгрыш Кубка мира. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», попечительский совет «СКА-нефтяника» поставил перед командой задачу. Пройти как можно дальше в этом турнире, а главный тренер «армейцев» намерен выиграть эти соревнования и завевать трофей.
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