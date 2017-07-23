«Девушки против». Диана Хмылова: Кто сказал, что я не могу стать хоккейным Месси?

Их чемпионат страны закончился в июне. И тот, кто видел решающие поединки между смолевичской «Викторией» и гродненским «Ритмом» подтвердит — это был тот еще суперфинал. Победили представительницы Минской области — им и начинать.



Диана Хмылова обладает не только дивным именем, но и качествами, которые делают ее любимицей многих. Признаемся, корреспондентам pressball.by она тоже пришлась по нраву…



— В хоккее на траве оказалась по воле случая. Жила в Орше рядом со стадионом, играла там все время с ребятами в футбол. Тренер заметил, мол, давай к нам на тренировку. Ну, хорошо, пришла — показали, что такое клюшка и мяч. Тогда поле еще не было искусственным, бегали на обычной траве. Понравилось.

— В Диане сразу обнаружился талант?

— Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, в любом спорте результаты достигаются в первую очередь посредством труда и упорства. Я точно среди первых никогда не числилась, наоборот, еще решали — брать или не брать меня в команду.



В Орше команды мастеров не было, и с детства каждая из нас знала, что дальнейший путь наверх зависит только от тебя самой. Надо проявлять себя на соревнованиях, чтобы заметили и куда-то пригласили. Первым клубом стал барановичский «Текстильщик». Я тренировалась дома, а за него ездила играть вместе с Мариной Никитиной. Через год решили — надо что-то менять, в Барановичах не было вариантов дальнейшего развития.



Выбор был невелик — или «Виктория» из Смолевичей или гродненский «Ритм». Больше склонялись к первому варианту, потому что молодым там доверяли больше, они не сидели на скамейке, как в Гродно. Ну и время показало, что не ошиблись.

— Зато в Гродно жить поинтереснее все-таки, при всем уважении к Смолевичам.

— В десятом классе не думаешь о том, как будешь проводить свободное время, все мысли только о спорте, об игре. Глаза горят, думаешь, дали бы только побольше минут… Кроме того, нужно было куда-то поступать. Отсюда ездить в Минск все-таки ближе.

— Академия физвоспитания, конечно?

— А вот и нет. Институт бизнеса и менеджмента при БГУ. Я будущий экономист. Всегда хорошо училась в школе, и учителя вечно ворчали, зачем тебе этот спорт, ты можешь многого добиться в жизни и без него. Они по идее правы, спорт не вечен, играть ведь не будешь до 50 лет. Учусь, конечно, заочно, но гоняют там будь здоров. Понятно, спорт помогает, но только на нем не выедешь, я с удовольствием ходила бы на все сессии, но чаще всего оказываешься в поездках, поэтому трудновато бывает. Помню на первом курсе сдавала высшую математику, и преподавательница была удивлена, мол, ого, впервые встречаю профессиональную спортсменку, которая разбирается в этом предмете.

— Я, кстати, тоже. Что, реально интересно?

— Мне да. Особенно, когда уже вникаешь в тему. Самое трудное — это сидеть и разбираться в интернете, что к чему. Но ничего, я упорная. И когда сдавала зачет, то хотелось доказать, что спортсмены вовсе не такие тупые, как все привыкли о них думать. В спорте, кстати, работают те же законы. Уже говорила, что никогда не была самой яркой, но всегда оставалась после тренировок и работала дополнительно. Если сам не поймешь, что надо пахать каждый день и много, то из тебя ничего не получится.

— А кто для вас пример для подражания?

— Рита Батура. Она наш капитан и вообще очень крутая хоккеистка — в этом году ее признали лучшим игроком Мировой лиги. Вижу, как работает на тренировке, и понимаю, откуда берется ее мастерство. Играть с таким человеком в одной команде просто счастье. Нет такого — мол, сегодня плохое настроение и я не добегу. Она всегда отдается делу на 100%. Профессионал.

— А вы?

— И я. Во всяком случае, стараюсь соответствовать этому понятию.

Ну, а подробнее, в чем ваши плюсы?

— Физически неплохо подготовлена. Скорость хорошая, техника опять же, индивидуальное мастерство…

— Прямо хоккейный Месси.

— Ну, а кто знает, может я в будущем им и стану? А пока у нас номер один это Рита Батура.

— Если в вашей команде играют два Месси — реальный и будущий, что же вы с таким трудом в последнем матче одолели гродненский «Ритм»? Вели 5−1, а потом только в серии буллитов победили.

Женский спорт. Ребята из команды СТИ — Смолевичи сказали после той игры, что в футболе такие матчи не отдаются. Если бы мы вели 4−0, то поставили бы автобус в своей штрафной и даже «Барселона» ничего бы с ними не сделала. Но у меня все равно была внутренняя уверенность в том, что выиграем. Даже перед пенальти. У нас отличный вратарь Марина Новицкая, которой на тренировках забить очень сложно. А уж когда она поймала кураж, то, наверное, вообще невозможно.



— Как чемпионы страны вы стартуете в хоккейной Лиге чемпионов 2018 года?

— Да, это высший дивизион Европейской хоккейной лиги, в котором играют 8 лучших клубов континента. Мы попали туда благодаря хорошему рейтингу белорусского хоккея на траве, в европейском топе сейчас занимаем 5 позицию. Выступать там, конечно, будет очень сложно, помню, мы играли с молодежной сборной Голландии — сильнейшей страны на континенте — и попали будто под каток. 0−7. В чемпионате Голландии 240 клубов, 4 лиги. И объективно говоря, конкурировать с ними очень трудно. Но вместе с тем встретиться с чемпионом этой страны хочется. Посмотреть, на что годится наш клуб.

— Какое будущее видит перед собой Диана Хмылова? Собирается уезжать за рубеж?

— Пока никуда уходить не хочу. Мне здесь все нравится. Хочется что-то выиграть на международной арене, ну, а потом можно — мир посмотреть.

— Согласен, после Смолевичей много чего хочется увидеть.

— А чем вам они не нравятся? Да, может быть, не хватает старины, мощеных улочек, ратуши и всего прочего, но город имеет свой стиль. Я живу на клубной квартире, и если хочу прогуляться, то обычно иду к озеру. Летом у нас там все мероприятия проводятся. Можно в центр, там кафешки, но, если честно, больше нравится дома отдыхать. На выходные к родителям можно съездить, крестных детей навестить — их у меня трое.

— Значит, Диана, вы хороший человек, раз в 22 года сразу трех крестниц имеете.

— Хм, даже не знаю, что ответить на этот вопрос… Просто я люблю своих друзей, и когда они делают такое предложение, то почитаю это за честь.