Крытый ледовый каток будет построен в Сыктывкаре к ЧМ-2021 по хоккею с мячом

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Во вторник в Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Правительство поддержало заявку Коми. Они предоставили гарантии, там будет построен крытый ледовый дворец. У них еще есть на это время, к чемпионату мира все должно быть готово», — сказал Скрынник.

Сыктывкар выдвинул заявку на проведение мирового первенства 2021 года на исполкоме FIB в конце мая.