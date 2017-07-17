Красногорск подал заявку на проведение юниорского ЧМ-2019 по хоккею с мячом

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Генеральный директор «Зоркого» Рустем Ахмадинуров представил заявку Красногорска на проведение международного детского турнира среди хоккеистов 2006 года рождения в марте 2018 года. Также Красногорск претендует на проведение в 2019 году первенства мира среди юниоров (до 19 лет), сообщает официальный сайт ФХМР.

Кроме того, на исполкоме FIB была оглашена заявка, поступившая от губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, на проведение международных турниров среди мужских сборных на льду столицы XXIX Всемирной зимней универсиады.