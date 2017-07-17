Савельев: Многое видел, но такого, как у «Водника» и «Байкала-Энергии», ни разу

26 февраля во встрече этих команд был зафиксирован счёт 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», причём всё мячи были забиты в свои ворота.

«За два дня до матча мне позвонил начальник «Водника» Минин и сказал мне: «Дима, я хочу, чтобы ты не играл в предстоящем матче». Я не стал ничего спрашивать, сказал: «Хорошо». Я точно знаю, что такой же звонок был Янису Бефусу. Думаю, и других ребят заранее оповестили об этом. Соответственно, на предыгровой установке было сказано то же самое, был объявлен состав на игру. После этого я отпросился по семейным делам и уехал со стадиона.