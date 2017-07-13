«СКА-Нефтяник» отправился на сборы в Швецию

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» после втягивающегося тренировочного сбора в Хабаровске отправились в шведский город Фалун, где продолжат подготовку к новому сезону. В Скандинавии армейцы планируют заниматься почти месяц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Швецию команда отправилась в составе 19 игроков. Это вратари — Каменев и Рысев, защитники — Чижов, Грановский, Ивкин, Ю. Бондаренко, полузащитники — Бефус, Лапшин, Толстихин, И. Ишкельдин, М. Ишкельдин, Антипов, Шардаков, Потемин, Ким, нападающие — Рязанцев, А. Бондаренко, Ничков, Шалухин.

Основные тренировки «СКА-Нефтяник» проведет на объектах спортивного комплекса «Лугнет», включающего в себя современные тренажерные залы, легкоатлетический стадион, плавательный бассейн и другие сооружения.

— За последние годы мы опробовали самые различные варианты проведения базового сбора, — говорит наставник армейцев Михаил Юрьев. — Чем хорош Фалун? Все спортивные объекты, которые мы намерены задействовать для тренировок, находятся в одном месте, в шаговой доступности. Нет необходимости тратить время на передвижение на автобусе, как это, к примеру, было в Приморье. А это важно, учитывая жесткий график предстоящих тренировок. 13 августа наши хоккеисты вернутся домой и продолжат тренироваться уже на льду арены «Ерофей».