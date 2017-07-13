Хабаровский «СКА-Нефтяник» отправился на тренировки в Швецию

Хоккеисты проведут там почти месяц. Для тренировок они будут использовать объекты спортивного комплекса «Лугнет», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу команды.

По словам наставника хабаровчан Михаила Юрьева, Фалун был выбран после просмотра различных вариантов. Он отметил, что главные достоинства этого города — ровный климат и развитая спортивная инфраструктура.

«За последние годы мы опробовали самые различные варианты. Чем хорош Фалун? Все спортивные объекты, которые мы намерены задействовать для тренировок, находятся в одном месте, в шаговой доступности. Нет необходимости тратить время на передвижение на автобусе, как это, к примеру, было в Приморье. А это важно, учитывая жесткий график предстоящих тренировок», — рассказал Михаил Юрьев.