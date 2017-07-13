Хабаровский «СКА-Нефтяник» отправился на тренировки в Швецию
Хабаровский «СКА-Нефтяник» отправился на подготовительный сбор в шведский город Фалун.
Хоккеисты проведут там почти месяц. Для тренировок они будут использовать объекты спортивного комплекса «Лугнет», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По словам наставника хабаровчан Михаила Юрьева, Фалун был выбран после просмотра различных вариантов. Он отметил, что главные достоинства этого города — ровный климат и развитая спортивная инфраструктура.
«За последние годы мы опробовали самые различные варианты. Чем хорош Фалун? Все спортивные объекты, которые мы намерены задействовать для тренировок, находятся в одном месте, в шаговой доступности. Нет необходимости тратить время на передвижение на автобусе, как это, к примеру, было в Приморье. А это важно, учитывая жесткий график предстоящих тренировок», — рассказал Михаил Юрьев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter