Шведская федерация бенди пригласила болельщиков в Хабаровск
Для поклонников хоккея с мячом организуют специальный тур на чемпионат мира.
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Шведская федерация бенди организует специальный тур для болельщиков на чемпионат мира в дальневосточную столицу. Поклонникам хоккея с мячом предлагают перелёт до Хабаровска через Москву, майку сборной Швеции и встречу с игроками национальной сборной.
Как сообщает
Шведским болельщикам уже предлагали подобные поездки. Так, делегация побывала в Хабаровске на чемпионате мира в 2015 году и поддерживала свою национальную сборную на трибунах арены «Ерофей».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что чемпионат мира по бенди в дальневосточной столице пройдёт с 29 января по 4 февраля. Состязаться в Хабаровске будут только команды группы А. Специалисты занимаются разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Флаг международных соревнований уже хранится в арене «Ерофей». Из Швеции его доставил заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов.
В краевой столице прошёл набор волонтёров для работы на чемпионате мира. Помогать в проведении соревнований готовы уже больше 200 человек, в том числе жители Хабаровского и Приморского краёв, а также Казани, Подмосковья и
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