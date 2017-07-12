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12 июля 2017, 6:12 | Хоккей: Хоккей с мячом | Восток Медиа

Шведская федерация бенди пригласила болельщиков в Хабаровск

Для поклонников хоккея с мячом организуют специальный тур на чемпионат мира.

Для поклонников хоккея с мячом организуют специальный тур на чемпионат мира. Увеличить
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Шведская федерация бенди организует специальный тур для болельщиков на чемпионат мира в дальневосточную столицу. Поклонникам хоккея с мячом предлагают перелёт до Хабаровска через Москву, майку сборной Швеции и встречу с игроками национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, более подробную информацию о ценах и деталях маршрута шведская федерация бенди опубликует в августе. Помимо турне в Хабаровск болельщикам предлагают поездку в Китай на женский чемпионат мира.

Шведским болельщикам уже предлагали подобные поездки. Так, делегация побывала в Хабаровске на чемпионате мира в 2015 году и поддерживала свою национальную сборную на трибунах арены «Ерофей».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что чемпионат мира по бенди в дальневосточной столице пройдёт с 29 января по 4 февраля. Состязаться в Хабаровске будут только команды группы А. Специалисты занимаются разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Флаг международных соревнований уже хранится в арене «Ерофей». Из Швеции его доставил заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов.

В краевой столице прошёл набор волонтёров для работы на чемпионате мира. Помогать в проведении соревнований готовы уже больше 200 человек, в том числе жители Хабаровского и Приморского краёв, а также Казани, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
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