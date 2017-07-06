Губернатор Хабаровского края поставил перед игроками «СКА-Нефтяника» задачи на новый сезон

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Подчеркивалось, что в марте 2017 года хабаровский клуб впервые завоевал титул чемпиона России по бенди. В этом статусе команда начнет новый сезон. Вячеслав Шпорт поблагодарил хоккеистов за проделанную работу и поставил перед ними новую задачу — подтвердить чемпионское звание и одержать как можно больше побед на российских и международных соревнованиях.

По словам главного тренера команды Михаила Юрьева, клуб начал подготовку к новому сезону с общекомандных занятий.

«Подчеркну, что мы провели грамотную селекционную работу, сохранили костяк лидеров и привлекли новых игроков. В новом сезоне в команду мастеров вольется группа нашей перспективной молодежи. Отдельные слова благодарности хочется сказать в адрес болельщиков, которые поддерживают команду не только дома, но и на выезде. Вне сомнений, они у нас самые лучшие», — отметил Михаил Юрьев. На заседании внимание было уделено и финансовому обеспечению клуба. Было отмечено, что в следующем сезоне у команды не возникнут проблемы в этом вопросе.