Губернатор Хабаровского края поставил перед игроками «СКА-Нефтяника» задачи на новый сезон
В Хабаровске прошло заседание попечительского совета ХК «СКА-Нефтяник». Совещание провел глава региона Вячеслав Шпорт, собравшиеся подвели итоги хоккейного сезона 2016−2017 гг, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
пресс-службу правительства края.
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Подчеркивалось, что в марте 2017 года хабаровский клуб впервые завоевал титул чемпиона России по бенди. В этом статусе команда начнет новый сезон. Вячеслав Шпорт поблагодарил хоккеистов за проделанную работу и поставил перед ними новую задачу — подтвердить чемпионское звание и одержать как можно больше побед на российских и международных соревнованиях.
По словам главного тренера команды Михаила Юрьева, клуб начал подготовку к новому сезону с общекомандных занятий.
«Подчеркну, что мы провели грамотную селекционную работу, сохранили костяк лидеров и привлекли новых игроков. В новом сезоне в команду мастеров вольется группа нашей перспективной молодежи. Отдельные слова благодарности хочется сказать в адрес болельщиков, которые поддерживают команду не только дома, но и на выезде. Вне сомнений, они у нас самые лучшие», — отметил Михаил Юрьев. На заседании внимание было уделено и финансовому обеспечению клуба. Было отмечено, что в следующем сезоне у команды не возникнут проблемы в этом вопросе.
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