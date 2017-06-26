Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/30191382/
26 июня 2017, 12:44 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Мяус: ХКМ «Родина» сыграет в Суперлиге, сейчас завалы разгребают

Член исполкома Федерации хоккея с мячом Сергей Мяус рассказал о будущем кировской «Родины».

Член исполкома Федерации хоккея с мячом Сергей <span class=error>Мяус</span> рассказал о будущем кировской Родины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что у клуба есть просроченные задолженности по налогам и перед кредиторами.

«У нас есть подтверждение, губернатор Кировской области Игорь Васильев сказал, что «Родина» будет играть в чемпионате России в Суперлиге. Теперь остались технические моменты. Мы были на встрече с губернатором, и она прошла в рабочем ключе. Да, ситуация тяжёлая, она запущена прежним руководством клуба. Сейчас эти завалы разгребают. Самое главное — есть политическая воля, а сложности — они были, есть и будут. Куда от них деться?

Задача руководства клуба — выстраивать развитие так, чтобы оно было не затратным. Основная опора должна ложиться на местных воспитанников. Приглашать людей за большие деньги не каждый клуб может себе позволить. Если есть спортивная школа, тогда есть и идеология, и перспектива. Суть нашего хоккея — мы сами должны себя генерировать. У многих наших клубов отлично работают школы, и это наш путь, — сказал Мяус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Мяус: ЧР по бенди-2017/18 планируется с участием 14 команд, турнир пройдет в 2 круга

Мяус: ЧР по бенди-2017/18 планируется с участием 14 команд, турнир пройдет в 2 круга

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Предстоящий чемпионат России по бенди пройдет по двухкруговой системе с последующими играми плей-офф, финал будет состоять из одного матча, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?