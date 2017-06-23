Кировская «Родина» выступит в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2017/18
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кировская «Родина» сыграет в чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
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«Родина» имела задолженности перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.
«Мы встретились с руководством клуба и области и достигли принципиальной договоренности о том, что команда сыграет в Суперлиге в следующем сезоне, — сказал Скрынник. — Мы договорились о том, что будет обращено внимание на восстановление взаимодействия клуба с детской школой, а также усилено внимание к клубу со стороны местной власти. Также мы получили подтверждение финансирования и оптимизации долгов клуба, нас это устроило».
Ранее участие в чемпионате России подтвердили московское «Динамо», «Динамо-Казань», «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Водник», «Байкал-Энергия», «Волга», «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Уральский Трубник», «Старт», «Строитель» и «Зоркий».
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