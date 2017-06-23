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23 июня 2017, 6:27 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» примут участие в розыгрыше Кубка мира по бенди

Кроме бело-синих на турнире выступит «СКА-Нефтяник» и «Енисей».

Кроме <nobr>бело-синих</nobr> на турнире выступит <span class=error>СКА</span>-Нефтяник и Енисей. Увеличить
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Три лучшие команды чемпионата России по хоккею с мячом по итогам прошедшего сезона примут участие в Кубке мира, который пройдет в шведском городе Сандвикен. В турнире выступят хоккеисты «Байкал-Энергии», «СКА-Нефтяника» и «Енисея». Турнир пройдет с 12 по 15 октября. В нем будут участвовать 16 команд, разделенных на четыре группы. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей-офф. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В прошлом розыгрыше Кубка мира от России принимали участие четыре команды, пишет ТАСС.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году победителем турнира стал шведский клуб «Вестерос». «Енисей» четыре раза выигрывал Кубок мира.

Напомним, хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска стали обладателями «серебра» на чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2016−2017 годов. Бело-синие уступили в финальном матче игрокам «СКА-Нефтяника» со счетом 6:2. Встреча состоялась на льду арены «Ерофей» в Хабаровске, 26 марта.
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