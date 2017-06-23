Хабаровский «СКА-Нефтяник» пригласили на Кубок мира

Пока организаторы турнира назвали семь команд, которые будут бороться за высокую награду. Помимо «СКА-Нефтяника», в их число вошли красноярский «Енисей», иркутская «Байкал-Энергия», а также шведские команды «Эдсбюн», «Болльнес», «Вилла» и «Сандвикен».

Имена других участников турнира пока неизвестны, однако их должно быть еще девять, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».