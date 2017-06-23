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23 июня 2017, 5:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | Губерния онлайн

Хабаровский «СКА-Нефтяник» пригласили на Кубок мира

Хабаровский «СКА-Нефтяник» получил приглашение на Кубок мира по хоккею с мячом. Соревнования состоятся в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября.

Пока организаторы турнира назвали семь команд, которые будут бороться за высокую награду. Помимо «СКА-Нефтяника», в их число вошли красноярский «Енисей», иркутская «Байкал-Энергия», а также шведские команды «Эдсбюн», «Болльнес», «Вилла» и «Сандвикен».

Имена других участников турнира пока неизвестны, однако их должно быть еще девять, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
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Организаторы Кубка мира по хоккею с мячом в 2017 году приняли решение пригласить на турнир только три лучшие команды российской Суперлиги по итогам прошлого сезона, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
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