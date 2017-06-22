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22 июня 2017, 15:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» и «Енисей» сыграют в КМ-2017 по бенди

Организаторы Кубка мира по хоккею с мячом в 2017 году приняли решение пригласить на турнир только три лучшие команды российской Суперлиги по итогам прошлого сезона, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Организаторы Кубка мира по хоккею с мячом в 2017 году приняли решение пригласить на турнир только три лучшие команды российской <span class=error>Суперлиги</span> по итогам прошлого сезона сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. Увеличить
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Участие в соревнованиях себе гарантировали хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутский «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей».

Швецию представят четыре клуба Элитсерии: чемпион страны «Эдсбюн», финалист чемпионата «Боллнес», а также пара полуфиналистов — «Сандвикен» и «Вилла».

Кубок мира пройдёт в Сандвикене с 12 по 15 октября.
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