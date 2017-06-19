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19 июня 2017, 9:04 | Хоккей: Хоккей с мячом | Губерния онлайн

«СКА-Нефтяник» начнет новый сезон в Хабаровске

«СКА-Нефтяник» начнет новый сезон 2017/18 годов на льду арены «Ерофей». Об этом стало известно после того, как Федерация хоккея с мячом России утвердила Хабаровск в качестве места проведения предварительного — зонального этапа розыгрыша Кубка России-2017.

С 21 по 28 сентября две путевки в финальный раунд турнира разыграют команды восточной группы. Состав группы утвердят позже, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
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