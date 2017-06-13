Болельщики «Родины» попросили Путина о помощи

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Поклонники кировского клуба попросили главу государства обратить внимание на положение дел в хоккее с мячом. Ранее стало известно, что у клуба существуют серьезные долги перед игроками и ФХМР, он все еще не подтвердил участия в новом сезоне.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Просим вас обратить внимание на плачевное состояние в хоккее с мячом. Сам вид спорта не достигает таких финансовых величин, как футбол и хоккей с шайбой. Того, что есть сейчас, катастрофически не хватает. Как внимания, так и финансирования. По всей нашей стране, от Хабаровска до Санкт-Петербурга, есть команды, которые исчезают с хоккейной карты. Мы хотим обратиться к вам, чтобы вы поддержали наш вид спорта», — зачитал обращение один из болельщиков.

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