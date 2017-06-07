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7 июня 2017, 15:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: ЧР по бенди-2017/18 планируется с участием 14 команд, турнир пройдет в 2 круга

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Предстоящий чемпионат России по бенди пройдет по двухкруговой системе с последующими играми плей-офф, финал будет состоять из одного матча, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Предстоящий чемпионат России по <span class=error>бенди</span> пройдет по <span class=error>двухкруговой</span> системе с последующими играми <nobr>плей-офф</nobr> финал будет состоять из одного матча заявил агентству Р-Спорт исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей <span class=error>Мяус</span>. Увеличить
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Чемпионат России 2016−17 годов проходил в три этапа, с делением 12 участвующих команд на начальной стадии на две группы. Финальный турнир с участием четырех сильнейших команд прошел в Хабаровске, полуфиналы, в отличие от прошлых лет, состояли из одного матча.

«Чемпионат России пройдет по двухкруговой системе, с дальнейшими играми плей-офф, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Клубы должны подтвердить свое участие в турнире до 10 июня. И календарь игр будет разработан под четкое количество заявившихся клубов. Подмосковный “Зоркий” и сыктывкарский “Строитель” уже подтвердили свое участие в чемпионате страны. Тяжелое положение складывается у кировской “Родины”, но нам приходят сообщения, что губернатор выступает за сохранение команды. Поэтому мы реально рассчитываем на участие 14 клубов».

«Зоркий» из-за финансовых проблем в предыдущем сезоне выступал не в чемпионате суперлиги, а в первенстве высшей лиги. «Строитель» стал победителем финального турнира команд высшей лиги.

«Сейчас мы опрашиваем клубы, какой вариант для них предпочтителен — с выходом в плей-офф восьми команд или двенадцати, — добавил собеседник агентства. — Финал будет состоять из одной игры, как и, видимо, матч за третье место».
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МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Четырнадцать клубов примут участие в чемпионате России по хоккею с мячом, календарь окончательно будет подготовлен к 1 июля, сообщил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
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