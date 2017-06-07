Мяус: ЧР по бенди-2017/18 планируется с участием 14 команд, турнир пройдет в 2 круга

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Чемпионат России 2016−17 годов проходил в три этапа, с делением 12 участвующих команд на начальной стадии на две группы. Финальный турнир с участием четырех сильнейших команд прошел в Хабаровске, полуфиналы, в отличие от прошлых лет, состояли из одного матча.

«Чемпионат России пройдет по двухкруговой системе, с дальнейшими играми плей-офф, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Клубы должны подтвердить свое участие в турнире до 10 июня. И календарь игр будет разработан под четкое количество заявившихся клубов. Подмосковный “Зоркий” и сыктывкарский “Строитель” уже подтвердили свое участие в чемпионате страны. Тяжелое положение складывается у кировской “Родины”, но нам приходят сообщения, что губернатор выступает за сохранение команды. Поэтому мы реально рассчитываем на участие 14 клубов».

«Зоркий» из-за финансовых проблем в предыдущем сезоне выступал не в чемпионате суперлиги, а в первенстве высшей лиги. «Строитель» стал победителем финального турнира команд высшей лиги.