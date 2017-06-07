Мяус: ЧР по бенди-2017/18 планируется с участием 14 команд, турнир пройдет в 2 круга
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Предстоящий чемпионат России по бенди пройдет по двухкруговой системе с последующими играми плей-офф, финал будет состоять из одного матча, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
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Чемпионат России 2016−17 годов проходил в три этапа, с делением 12 участвующих команд на начальной стадии на две группы. Финальный турнир с участием четырех сильнейших команд прошел в Хабаровске, полуфиналы, в отличие от прошлых лет, состояли из одного матча.
«Чемпионат России пройдет по двухкруговой системе, с дальнейшими играми
«Зоркий»
«Сейчас мы опрашиваем клубы, какой вариант для них предпочтителен — с выходом в
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