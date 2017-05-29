Вратарь хабаровского «СКА-Нефтяника» будет играть за другую команду
Виктор Яшин покидает хабаровский «СКА-Нефтяник». Он собирается продолжить карьеру в другом клубе.
Напомним, Виктор Яшин дебютировал в составе «СКА-Нефтяника» в 2001 году, а с сезона 2007/2008 годов стал регулярно принимать участие в матчах за главную команду клуба. Всего в составе «СКА-Нефтяника» он провел 284 официальных матча, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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