Вратарь хабаровского «СКА-Нефтяника» будет играть за другую команду

Напомним, Виктор Яшин дебютировал в составе «СКА-Нефтяника» в 2001 году, а с сезона 2007/2008 годов стал регулярно принимать участие в матчах за главную команду клуба. Всего в составе «СКА-Нефтяника» он провел 284 официальных матча, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу команды.