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25 мая 2017, 12:55 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года может пройти в Сыктывкаре

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сыктывкар в 2021 году может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Данный вопрос рассматривается на исполкоме Международной федерации бенди (ФИБ) в Москве.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми в четверг провел презентацию Сыктывкара как претендента на ЧМ-2021 заседании исполкома Международной федерации <span class=error>бенди</span>. Увеличить
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В четверг на заседании исполкома ФИБ министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной провел презентацию Сыктывкара как кандидата на проведение мирового первенства.

Заявка на проведение турнира может быть подана летом после согласования с Министерством спорта РФ и предоставления гарантий от правительства республики.

Также планируется, что к 2021 году в Коми будет возведен крытый стадион.

Чемпионат мира в 2018 году пройдет в Хабаровске и китайском Харбине.
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