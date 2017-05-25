Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года может пройти в Сыктывкаре
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сыктывкар в 2021 году может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Данный вопрос рассматривается на исполкоме Международной федерации бенди (ФИБ) в Москве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг на заседании исполкома ФИБ министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной провел презентацию Сыктывкара как кандидата на проведение мирового первенства.
Заявка на проведение турнира может быть подана летом после согласования с Министерством спорта РФ и предоставления гарантий от правительства республики.
Также планируется, что к 2021 году в Коми будет возведен крытый стадион.
Чемпионат мира в 2018 году пройдет в Хабаровске и китайском Харбине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter