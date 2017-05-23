Чемпион мира по хоккею с мячом Шальнов скончался в возрасте 79 лет
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Юрий Шальнов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
Смерть наступила вечером в понедельник.
В составе сборной СССР он дважды становился чемпионом мира (1965, 1969). Также он семь раз выигрывал чемпионат страны в составе московского «Динамо», в котором провел всю карьеру.
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