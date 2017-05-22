Знаменитому хоккеисту и тренеру Сергею Ломанову исполняется 60 лет

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Сергей Ломанов выступал всего за два клуба — красноярский «Енисей» (1974−1989) и шведский «Сириус» из города Уппсала. Ломанов — один из сильнейших нападающих мира 80-х годов, пятикратный чемпион мира (1977, 1979, 1985, 1989 и 1991) и двукратный серебряный призер мировых первенств. В 80-е годы «Енисей» доминировал в советском хоккее с мячом, а сам Ломанов 10 раз подряд стал чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов, трижды — Кубок мира (в 1992 году — в составе «Сириуса»), а также Суперкубок Европы в 1984 году.

Вплоть до конца 70-х годов прошлого столетия в истории красноярского «Енисея» не было ничего знаменательного. Прорыв случился, когда красноярскую команду возглавил Юрий Непомнющий, который смело ввел в состав юного Ломанова. В 20 лет Ломанов выиграл чемпионат мира, а в 1980 году красноярский клуб впервые стал чемпионом СССР и никому не отдавал свой титул вплоть до 1991 года. Последний титул «Енисей» завоевал уже без Ломанова, который в 33 года отправился в Швецию.

Сергей Ломанов считался признанным лидером «Енисея» и не принял ни одно из многочисленных приглашений со стороны, хотя его мечтало видеть, к примеру, московское «Динамо», которое доминировало в 60−70-х годах. Во многом благодаря Ломанову «Енисей» удерживал лидерство, хотя в команде сменялись тренеры — какое-то время клуб тренировал его старший брат Виктор, а один из титулов выиграл Владимир Янко. В чемпионатах страны Ломанов провел 330 матчей, забил 582 гола, считаясь сильнейшим нападающим СССР в 80-е годы.

Лучший бомбардир сборной СССР

В сборной СССР Ломанов забил 158 голов, что является лучшим показателем в истории национальной команды. С учетом российской национальной команды, за которую Ломанов выступал до 1993 года, у него в общей сложности 196 голов. В 1979 и 1981 годах Ломанов признавался лучшим нападающим чемпионатов мира.

В 1996 году, вернувшись из Швеции, Ломанов начал тренерскую карьеру. С короткими перерывами он возглавляет «Енисей» более 20 лет, а в 2007 году выиграл со сборной России чемпионат мира. В национальной команде Ломанов работал короткий срок — лишь один сезон-2006/07, вернувшись в родной клуб, где в разные годы трудился и в руководстве.

Утратив в 90-е годы статус сильнейшего клуба страны, «Енисей» первый российский титул выиграл в 2001 году, а затем стал чемпионом России еще трижды в (2014−2016). Все эти победы так или иначе связаны с именем Ломанова, а также его сына Сергея, который стал одним из сильнейших форвардов России уже в 2000-е годы.

«Енисей» Ломановых также трижды выиграл Кубок России, Кубок европейских чемпионов в 2001 году и Кубок мира (2011, 2015).

В 1998 году Ломанов награжден орденом «Знак почета» — за большой вклад в развитие русского хоккея, в том же году он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вернув в 2001 году «Енисею» чемпионский титул, Ломанов получил звание почетного гражданина Красноярска, оставаясь одним из самых популярных людей в этом миллионном городе.