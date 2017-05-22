Клубы поддержали новый формат чемпионата России по хоккею с мячом

В четверг в Москве прошло совещание с участием руководителей и главных тренеров клубов суперлиги, на котором обсуждалось проведение чемпионата России следующего сезона.

«Главным было обсуждение формулы чемпионата России сезона-2017/18. Было разработано три проекта, которые были предложены клубами. Более половины проголосовали за первый вариант, который предполагает двухкруговой турнир. Команды будут играть без разделения на “Запад” и “Восток”, после чего пройдет плей-офф», — сказал Конов.

«Но пока не определено, сколько команд выйдет в плей-офф. Изначально планировалось, что восемь, но сейчас многие клубы предлагают, чтобы дальше проходило 12 команд. Если будет играть только “восьмерка”, то шесть команд закончат выступления уже в феврале, а это очень рано», — пояснил он.

Предполагается, что в следующем сезоне в чемпионате России число участников возрастет с 12 до 14 клубов. В суперлигу должны вернуться сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».