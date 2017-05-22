Клубы поддержали новый формат чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководители и главные тренеры клубов суперлиги проголосовали за новый формат проведения чемпионата России по хоккею с мячом, который предполагает проведение двухкругового турнира с последующей стадией
плей-офф. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Федерации хоккея с мячом России Евгений Конов.
В четверг в Москве прошло совещание с участием руководителей и главных тренеров клубов суперлиги, на котором обсуждалось проведение чемпионата России следующего сезона.
«Главным было обсуждение формулы чемпионата России сезона-2017/18. Было разработано три проекта, которые были предложены клубами. Более половины проголосовали за первый вариант, который предполагает двухкруговой турнир. Команды будут играть без разделения на “Запад” и “Восток”, после чего пройдет плей-офф», — сказал Конов.
«Но пока не определено, сколько команд выйдет в
Предполагается, что в следующем сезоне в чемпионате России число участников возрастет с 12 до 14 клубов. В суперлигу должны вернуться сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».
«У нас уже была такая практика, когда при 12 командах в
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