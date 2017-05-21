Мяус: Четырнадцать клубов должны сыграть в ЧР по бенди, календарь будет готов 1 июля

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В чемпионате страны-2016/2017 участвовало 12 команд. Чемпионом России впервые стал хабаровский клуб «СКА-Нефтяник», в тройку призеров также вошли иркутский «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей».

«Структура следующего чемпионата России на исполкоме федерации была принята, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Есть только один нюанс, который требует небольшой доработки — сколько команд будет выходить в плей-офф. В турнире предполагается участие 14 команд, восемь из них, как планируется, по итогам предварительного этапа выйдут в плей-офф. Подмосковный “Зоркий” и “Строитель” из Сыктывкара подтвердили свое участие в турнире. На исполкоме мы утвердили срок, до которого каждый клуб должен подтвердить свое участие в турнире — до 10 июня».