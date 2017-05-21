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21 мая 2017, 12:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: Четырнадцать клубов должны сыграть в ЧР по бенди, календарь будет готов 1 июля

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Четырнадцать клубов примут участие в чемпионате России по хоккею с мячом, календарь окончательно будет подготовлен к 1 июля, сообщил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

<em>МОСКВА 21 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Четырнадцать клубов примут участие в чемпионате России по хоккею с мячом календарь окончательно будет подготовлен к 1 июля сообщил агентству Р-Спорт исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Сергей <span class=error>Мяус</span>. Увеличить
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В чемпионате страны-2016/2017 участвовало 12 команд. Чемпионом России впервые стал хабаровский клуб «СКА-Нефтяник», в тройку призеров также вошли иркутский «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей».

«Структура следующего чемпионата России на исполкоме федерации была принята, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Есть только один нюанс, который требует небольшой доработки — сколько команд будет выходить в плей-офф. В турнире предполагается участие 14 команд, восемь из них, как планируется, по итогам предварительного этапа выйдут в плей-офф. Подмосковный “Зоркий” и “Строитель” из Сыктывкара подтвердили свое участие в турнире. На исполкоме мы утвердили срок, до которого каждый клуб должен подтвердить свое участие в турнире — до 10 июня».

«Первого июля мы уже выдадим готовый календарь тем клубам, которые будут выступать в суперлиге. Никому никаких временных поблажек делать не будем. А если говорить о следующей стадии, то некоторые “горячие головы” предлагают допустить в плей-офф 12 команд, — добавил собеседник агентства. — Но это, на мой взгляд, приведет к девальвации плей-офф. Окончательное решение будет принято 22 мая после обсуждения с представителями команд».
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