Мяус: Четырнадцать клубов должны сыграть в ЧР по бенди, календарь будет готов 1 июля
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Четырнадцать клубов примут участие в чемпионате России по хоккею с мячом, календарь окончательно будет подготовлен к 1 июля, сообщил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
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В чемпионате страны-2016/2017 участвовало 12 команд. Чемпионом России впервые стал хабаровский клуб «СКА-Нефтяник», в тройку призеров также вошли иркутский «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей».
«Структура следующего чемпионата России на исполкоме федерации была принята, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Есть только один нюанс, который требует небольшой доработки — сколько команд будет выходить в
«Первого июля мы уже выдадим готовый календарь тем клубам, которые будут выступать в суперлиге. Никому никаких временных поблажек делать не будем. А если говорить о следующей стадии, то некоторые “горячие головы” предлагают допустить в
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