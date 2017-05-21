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21 мая 2017, 10:41 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: Совмещение двух должностей в ФХМР было бы не совсем правильно

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Уход с поста главного тренера сборной России был вызван желанием полностью сосредоточиться на работе в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Сергей Мяус.

Под руководством Мяуса сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира (2015, 2016), а в 2017 году команда заняла второе место. Исполком ФХМР в четверг принял отставку Мяуса, назначив главным тренером сборной России Михаила Юрьева.

«Я на исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — И в данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной. Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до уровня первой команды. А что касается результата — не всегда же команда выигрывает?!».

Юрьев ранее возглавлял национальную команду, под его руководством сборная страны побеждала на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов.
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