Мяус: Совмещение двух должностей в ФХМР было бы не совсем правильно

Под руководством Мяуса сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира (2015, 2016), а в 2017 году команда заняла второе место. Исполком ФХМР в четверг принял отставку Мяуса, назначив главным тренером сборной России Михаила Юрьева.

«Я на исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — И в данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной. Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до уровня первой команды. А что касается результата — не всегда же команда выигрывает?!».

Юрьев ранее возглавлял национальную команду, под его руководством сборная страны побеждала на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов.