Мяус: Совмещение двух должностей в ФХМР было бы не совсем правильно
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Уход с поста главного тренера сборной России был вызван желанием полностью сосредоточиться на работе в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Сергей Мяус.
Под руководством Мяуса сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира (2015, 2016), а в 2017 году команда заняла второе место. Исполком ФХМР в четверг принял отставку Мяуса, назначив главным тренером сборной России Михаила Юрьева.
«Я на исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — И в данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной. Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до уровня первой команды. А что касается результата — не всегда же команда выигрывает?!».
Юрьев ранее возглавлял национальную команду, под его руководством сборная страны побеждала на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter