Шардаков из «СКА-Нефтяника» признан ФХМР самым ценным игроком сезона-2016/17

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«СКА-Нефтяник» 26 марта в финале чемпионата России по бенди победил иркутский клуб «Байкал-Энергия» со счетом 6:2. Шардаков в нынешнем сезоне забил 20 голов и сделал 32 результативных передачи в 28 матчах чемпионата.

Самым результативным игроком и лучшим снайпером турнира стал Артем Бондаренко из «СКА-Нефтяника» — 76 голов и 17 результативных передач в 33 матчах.