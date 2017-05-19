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19 мая 2017, 15:27 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Шардаков из «СКА-Нефтяника» признан ФХМР самым ценным игроком сезона-2016/17

Полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков признан самым ценным игроком сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Полузащитник хабаровского <span class=error>СКА</span>-Нефтяника Юрий <span class=error>Шардаков</span> признан самым ценным игроком сезона-2016/17 сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (<span class=error>ФХМР</span>). Увеличить
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«СКА-Нефтяник» 26 марта в финале чемпионата России по бенди победил иркутский клуб «Байкал-Энергия» со счетом 6:2. Шардаков в нынешнем сезоне забил 20 голов и сделал 32 результативных передачи в 28 матчах чемпионата.

Самым результативным игроком и лучшим снайпером турнира стал Артем Бондаренко из «СКА-Нефтяника» — 76 голов и 17 результативных передач в 33 матчах.

Самым ценным игроком плей-офф стал также игрок «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин. Лучшим вратарем признан Роман Чермных («Енисей» Красноярск), защитником Юрий Викулин (оба — «Енисей» Красноярск), полузащитником — Ишкельдин, нападающим — Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), новичком — Евгений Филиппов («Динамо» Москва).
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