Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России

«Мы утвердили создание попечительского совета, его возглавил Георгий Валентинович Боос», — сказал Скрынник.

Попечительский совет будет отвечать за развитие и поддержку хоккея с мячом в России. Боос в 1995—2005 годах был депутатом Госдумы, с 2005 по 2010 год занимал пост губернатора Калининградской области. Является владельцем холдинга «Боос Лайтинг Групп».