Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29790987/
18 мая 2017, 19:15 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС сообщил президент ФХМР Борис Скрынник.

«Мы утвердили создание попечительского совета, его возглавил Георгий Валентинович Боос», — сказал Скрынник.

Попечительский совет будет отвечать за развитие и поддержку хоккея с мячом в России. Боос в 1995—2005 годах был депутатом Госдумы, с 2005 по 2010 год занимал пост губернатора Калининградской области. Является владельцем холдинга «Боос Лайтинг Групп».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом

Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев возглавил сборную России по хоккею с мячом. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
Еще 3 новости  Все новости
18 мая

Габулов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба УНИКС

Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон