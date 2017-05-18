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18 мая 2017, 18:58 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев возглавил сборную России по хоккею с мячом. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом - Фото Увеличить
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Исполком Федерации хоккея с мячом России в четверг принял отставку Мяуса. В прошедшем сезоне Юрьев привел «СКА- Нефтяник» к золоту чемпионата России.

«Я попросил отставку, потому что хочу сосредоточиться на работе в аппарате федерации. Была предложена кандидатура Юрьева, он возглавит команду», — сказал Мяус.

На чемпионате мира 2017 года мужская сборная России проиграла команде Швеции в финале со счетом 6:10 и заняла второе место.
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