Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев возглавил сборную России по хоккею с мячом. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
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Исполком Федерации хоккея с мячом России в четверг принял отставку Мяуса. В прошедшем сезоне Юрьев привел «СКА- Нефтяник» к золоту чемпионата России.
«Я попросил отставку, потому что хочу сосредоточиться на работе в аппарате федерации. Была предложена кандидатура Юрьева, он возглавит команду», — сказал Мяус.
На чемпионате мира 2017 года мужская сборная России проиграла команде Швеции в финале со счетом 6:10 и заняла второе место.
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