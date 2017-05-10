Свешников в возрасте 43 лет продлил контракт с клубом по хоккею с мячом «Юсдаль»

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Соглашение между клубом и 43-летним полузащитником рассчитано на два года. В контракте прописано условие, что при желании Свешников может завершить карьеру по окончании сезона-2017/18.

Свешников перешел в «Юсдаль» из одноименного города в апреле 2016 года. До этого он выступал за клуб в 1994 по 2002 год. За свою карьеру он также выступал в составе московского «Динамо» (1990−1994, 2005−2010, 2011−2016), архангельского «Водника» (2002−2005), «Сандвикена АИК» (Швеция, 2010−2011).

Свешников является десятикратным чемпионом России. В 2011 году был признан лучшим игроком чемпионата мира.