Свешников в возрасте 43 лет продлил контракт с клубом по хоккею с мячом «Юсдаль»
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России и один из тренеров национальной команды Михаил Свешников заключил новый контракт со шведским клубом «Юсдаль». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Соглашение между клубом и 43-летним полузащитником рассчитано на два года. В контракте прописано условие, что при желании Свешников может завершить карьеру по окончании сезона-2017/18.
Свешников перешел в «Юсдаль» из одноименного города в апреле 2016 года. До этого он выступал за клуб в 1994 по 2002 год. За свою карьеру он также выступал в составе московского «Динамо» (1990−1994, 2005−2010, 2011−2016), архангельского «Водника» (2002−2005), «Сандвикена АИК» (Швеция, 2010−2011).
Свешников является десятикратным чемпионом России. В 2011 году был признан лучшим игроком чемпионата мира.
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