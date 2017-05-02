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2 мая 2017, 6:56 | Хоккей: Хоккей с мячом | Сибирское агентство новостей - Красноярск

Форвард сборной Швеции по бенди перешел в «Енисей»

Эрик Петтерсон признался, что мечтал играть в России.

Нападающий сборной Швеции по хоккею с мячом Эрик Петтерсон пополнил состав «Енисея». Ранее он играл у себя на родине в «Сандвикене». О трансфере 21-летнего хоккеиста объявила пресс-служба шведского клуба.

Петтерсон признался, что с детства мечтал играть в России.

«Это кажется невероятным. У меня с детства была мечта стать профессионалом и играть в России. “Енисей” — это клуб, где я очень хотел играть на протяжении многих лет», — рассказал хоккеист.

Также молодой игрок поделился своими впечатлениями от новой команды.

«Сейчас в “Енисее” нет других шведов, но Алан Джусоев и Сергей Ломанов раньше играли в “Сандвикене” и “Венерсборге”. В Красноярске хорошая команда, так что будет очень интересно. В прошлом сезоне они вышли в полуфинал чемпионата России, а затем завоевали бронзовые медали. Перед этим они выигрывали золото несколько лет подряд», — рассказал Петтерсон.

Хоккеист добавил, что приедет в расположение «Енисея» ближе к концу лета. При этом он не смог уточнить, когда конкретно прилетит в Красноярск.

Напомним, Алан Джусоев и Сергей Ломанов-младший вернулись в «Енисей» в конце марта. Позже главный тренер Сергей Ломанов-старший заявил, что команду покинут Денис Лапшин и Олег Толстихин. Также специалист отметил, что на предстоящих сборах «Енисея» к работе будут привлечены молодые игроки из дублирующего состава.
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