Форвард сборной Швеции по бенди перешел в «Енисей»

Нападающий сборной Швеции по хоккею с мячом Эрик Петтерсон пополнил состав «Енисея». Ранее он играл у себя на родине в «Сандвикене». О трансфере 21-летнего хоккеиста объявила пресс-служба шведского клуба.

Петтерсон признался, что с детства мечтал играть в России.

«Это кажется невероятным. У меня с детства была мечта стать профессионалом и играть в России. “Енисей” — это клуб, где я очень хотел играть на протяжении многих лет», — рассказал хоккеист.

Также молодой игрок поделился своими впечатлениями от новой команды.

«Сейчас в “Енисее” нет других шведов, но Алан Джусоев и Сергей Ломанов раньше играли в “Сандвикене” и “Венерсборге”. В Красноярске хорошая команда, так что будет очень интересно. В прошлом сезоне они вышли в полуфинал чемпионата России, а затем завоевали бронзовые медали. Перед этим они выигрывали золото несколько лет подряд», — рассказал Петтерсон.

Хоккеист добавил, что приедет в расположение «Енисея» ближе к концу лета. При этом он не смог уточнить, когда конкретно прилетит в Красноярск.