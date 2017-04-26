Лихачев возглавил архангельский клуб по хоккею с мячом «Водник»

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«Сегодня руководство регионального центра развития спорта «Водник» подписало контракт с новым главным тренером. Им стал Сергей Лихачев, который в последние годы был наставником красногорского «Зоркого», — говорится в сообщении.

Контракт рассчитан на два года. Лихачев уже работал в Архангельске, в сезоне 2004−05 годов он входил в тренерский штаб «Водника», в 2005−06 годах возглавлял команду.

«Как показал минувший чемпионат, с восточными командами бороться очень сложно. “Воднику” нужен авторитетный опытный тренер, у которого есть тактические наработки и видение процесса, который поставит игру и будет отвечать за результат. И медали — это не самое главное, главное — красивый комбинационный хоккей », — сказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

«Я очень рад, что снова буду работать в Архангельске. От предыдущего опыта работы в этом городе у меня остались только самые теплые воспоминания. На данный момент уже начата работа по сохранению костяка команды и его укреплению», — сказал Лихачев.